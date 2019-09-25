ثمن نهائي كأس العرش.. خنيفرة يهزم الزمامرة والسريع يقصي شباب السوالم

واصل فريق شباب أطلس خنيفرة، مغامرته في كأس العرش، وبلغ ربع النهائي، بعد فوزه اليوم الأربعاء على ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول للقاء، قبل أن يفتتح الفريق الزياني حصة التسجيل بعد مرور 22 دقيقة على بداية الجولة الثانية، ثم ضاعف الكفة بهدف ثان، بعدها تمكن الفريق الضيف من إحراز هدفه الوحيد.

وفي مباراة أخرى، حجز سريع واد زم بطاقة العبور إلى ربع النهائي، إثر تغلبه بثنائية نظيفة على ضيفه شباب السوالم.

ويواجه السريع في ربع النهائي، الفائز من لقاء المغرب التطواني أمام الراسينغ البيضاوي، بينما ينتظر شباب أطلس خنيفرة المتأهل من مواجهة الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي.