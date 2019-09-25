الرجاء وجماهيره في ضيافة الرئيس الفلسطيني أبو مازن.. صرخة رجاوية ضد التطبيع

سرقت جماهير الرجاء الرياضي الأضواء، مساء أول أمس (الاثنين)، في مباراة فريقها ضد هلال القدس الفلسطيني، لحساب ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، وهي تخص الضيف الكبير باستقبال حاشد.

ورفعت جماهير الأخضر “تيفو” قبل بداية اللقاء، كتبت فيه عبارة “حتى النصر”، توسطها رسم للشخصية الكاريكاتورية “حنظلة”، التي تعد واحدة من رموز القضية الفلسطينية؛ تلك التي خلقها الكاريكاتيريست ناجي العلي، واغتيل بسببها.

واهتزت مدرجات ملعب مجمع محمد الخامس، التي شهدت حضورا قياسيا، لحناجر الجماهير الخضراء، التي صدحت بأهازيج مساندة لفريقها، وأخرى تعلن فيها دعمها للقضية الفلسطينية.

Advertisements

ولم يفوت أنصار الرجاء الفرصة دون تخليد المباراة أمام هلال القدس بترديد أغنية “رجاوي فلسطيني”، التي لقيت تفاعلا كبيرا من لاعبي الفريق الضيف، ورددها بعضهم مع الجماهير خلال المباراة.

من ناحية ثانية، قرر محمود عباس، رئيس دولة فلسطين المحتلة، استقبال فريق الرجاء الرياضي وجماهيره، للإقامة مجانا بالقدس، على هامش المباراة التي ستجمع الفريق الأخضر بمضيفه فريق هلال القدس الفلسطيني.

وأكد جمال الشويكي، السفير الفلسطيني في المغرب، أن محمود عباس أعطى تعليماته لاستقبال بعثة الرجاء الرياضي وجماهيره في فلسطين مجانا على هامش المباراة، بعدما قرر الفريق الأخضر السفر إلى فلسطين لخوض المباراة، بدلا من اقتراح لعب الذهاب والإياب بالمغرب، رغم ما رافق قرار الخضر من جدل كبير من قبل جماهيره.