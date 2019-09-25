التقدم والاشتراكية يطالب بـ”إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانته المتلائمة”

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، في بلاغ صدر عنه، عقب اجتماعه الدوري، يوم أمس الثلاثاء، بـ”إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانته المتلائمة”.

وقال الحزب إنه يجدد تطلعه نحو بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية”، مجددا تأكيد تطلعه إلى أن “يلتقط إيجابا مختلف الفرقاء السياسيين مؤشرات، وملامح المرحلة التاريخية، التي يجتازها البلد”.

وعبر المكتب السياسي ذاته عن أمله في أن يتم السعي الجماعي نحو بث نَفَس ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية، يضيف البلاغ، “بما يفتح آفاقا جديدة، ويتيح إمكانيات متجددة أمام بلادنا، قوامها عودةُ الثقة في المؤسسات، وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها”.

وقال الحزب إن كل ذلك سيتحقق، لا سيما من خلال “مباشرة جيل جديد من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا، وسياسيا، وقيميا”، يضيف البلاغ، “مع ما يقتضيه كل ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي، والحزبي الجاد مكانته المتلائمة، مع ما حققه وطننا من رصيد ديمقراطي، ومع ما يتطلع إليه شعبنا من رقي، ونماء على كافة المستويات”.