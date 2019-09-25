ضمن فريقا الاتحاد الزموري للخميسات، والاتحاد البيضاوي تأهلهما إلى ربع نهائي كأس العرش، بعد تجاوزهما اليوم الأربعاء، كل من اتحاد تواركة وأولمبيك الدشيرة على الترتيب.
وعاد اتحاد الخميسات ببطاقة التأهل من مدينة تواركة، بعد تغلبه على مضيفه الاتحاد المحلي، بهدف دون رد، وقعه اللاعب ياجيد فؤاد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول للمواجهة، فيما لم تشهد باقي أطوار اللقاء أي تغيير على مستوى النتيجة.
ونجح الطاس في قلب تأخره بهدف نظيف في الجولة الأولى، أمام ضيفه أولمبيك الدشيرة إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، حيث عدل الكفة في الشوط الثاني، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الشوطيين الإضافيين للمواجهة.
ويلتقي الاتحاد البيضاوي مع الاتحاد الزموري للخميسات، في ربع نهائي الكأس الفضية، علما أن الفريقين معا ينشطان في القسم الثاني من البطولة الاحترافية.
كانت هذه تفاصيل خبر الطاس يقصي الدشيرة ويضرب موعدا في ربع نهائي كأس العرش مع اتحاد الخميسات الفائز على تواركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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