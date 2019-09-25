بسبب النتائج السلبية.. النجم الساحلي ينفصل عن فوزي البنزرتي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الأربعاء، انفصاله رسميا عن المدرب فوزي البنزرتي، المدرب السابق لفريق الوداد والرجاء البيضاويين، وذلك بسبب توالي النتائج السلبية للنادي الساحلي تحت قيادة البنزرتي.

وشكل خروج النجم من الدور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، أمس الثلاثاء، على يد شباب الأردن الأردني، القطرة التي أفاضت إخفاقات البنزرتي مع فريقه الجديد.

وقبل توديعه البطولة العربية التي يحمل لقب نسختها الماضية، فشل البنزرتي في قيادة النجم الساحلي إلى التتويج بكأس تونس، بعدما خسر المباراة النهائية، أمام الصفاقسي، غشت الماضي.

وبات النجم الساحلي مهددا بالخروج من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إثر خسارته تحت قيادة البنزرتي، ذهاب الدور الأول بثنائية نظيفة، أمام مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني.

وانضم البنزرتي إلى الجهاز الفني للنجم، مباشرة بعد تتويجه بلقب البطولة الاحترافية، الموسم الماضي مع فريق الوداد الرياضي، غير أن نتائجه السلبية لم تدعه يعمر طويلا في دكة بدلاء النجم الساحلي.