فرض إغلاق شامل على الضفة وغزة بمناسبة الأعياد العبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداء من يوم الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، بمناسبة الأعياد العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه إنه سيتم فرض إغلاق شامل على جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بمناسبة رأس السنة العبرية، اعتبارا من منتصف ليلة الأحد -الإثنين 29 أيلول/سبتمبر الجاري، حتى ليلة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكما يفرض جيش الاحتلال إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء الموافق للثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حتى ليلة التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة تبدأ ليلة الأحد - الإثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حتى ليلة الإثنين الثلاثاء، 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبرر جيش الاحتلال فرض الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقول "وفقا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة".