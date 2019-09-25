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تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة اوساسونا

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2019-09-25 | 19:56

تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة اوساسونا

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أعلن المدير الفني لفريق ، زين الدين زيدان، عن التشكيل الذي سيواجه أوساسونا، ضمن الجولة السادسة من للدرجة الاولى.
ويغيب كورتوا عن التشكيل الأساسي في ظل وجود أريولا هو الحارس الأساسي للفريق الليلة، كما شهدت التشكيلة العديد من التغييرات.

هازارد وبنزيما على مقاعد البدلاء، بينما يعود يوفيتش ويشارك أساسيًا بجانب فينسيوس جونيور في الهجوم.


إليكم التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: أريولا

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الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، أدريزولا

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي

الهجوم: يوفيتش، فينيسيوس، فاسكيز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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