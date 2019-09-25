تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة اوساسونا

2019-09-25 | 19:56
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أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن التشكيل الذي سيواجه أوساسونا، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني للدرجة الاولى.
هازارد وبنزيما على مقاعد البدلاء، بينما يعود يوفيتش ويشارك أساسيًا بجانب فينسيوس جونيور في الهجوم.
إليكم التشكيل بالكامل:
حراسة المرمى: أريولا
الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، أدريزولا
الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي
الهجوم: يوفيتش، فينيسيوس، فاسكيز
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