تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة اوساسونا

ويغيب كورتوا عن التشكيل الأساسي في ظل وجود أريولا هو الحارس الأساسي للفريق الليلة، كما شهدت التشكيلة العديد من التغييرات.

هازارد وبنزيما على مقاعد البدلاء، بينما يعود يوفيتش ويشارك أساسيًا بجانب فينسيوس جونيور في الهجوم.



إليكم التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: أريولا

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الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، أدريزولا

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي

الهجوم: يوفيتش، فينيسيوس، فاسكيز