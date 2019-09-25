التربية تؤكد إيقاف العمل بنظام المحاولات

أكدت وزارة التربية، الأربعاء، إيقاف العمل في نظام المحاولات للطلبة الراسبين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أنها وجّهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة كتاب يتضمن ايقاف العمل بنظام المحاولات فيما اكدت على ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 4/2/2019".
وأضافت أن "الكتاب تضمن تطبيق نظام المحاولات للطلبة الراسبين في الصف السادس اعدادي للسنة الثانية (بدرس او درسين ) للعام الدراسي 2017/2018 باداء الامتحانات بالمحاولات في العام الدراسي (2018/2019) ولهذا العام فقط".
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