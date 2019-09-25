الحكيم يطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بتلبية مطالب معتصمي الشهادات العليا

حمّل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، الاجهزة الامنية المختصة مسؤولية حماية المواطنين المنادين بحقوقهم المشروعة، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بتلبية مطالب المعتصمين من اصحاب الشهادات العليا. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاستعاضة عن الاصغاء والتفهم والعقلنة باستعمال العنف لتفريق تظاهرة سلمية امر مستنكر ولا يمكن القبول به كون المطالبة بالحق امر كفله الدستور، ومن هذا المنطلق نعلن تضامننا مع المعتصمين من ذوي الشهادات العليا وسط العاصمة بغداد".



وحمّل الحكيم، "الاجهزة الامنية المختصة مسؤولية حماية المواطنين، سيما اولئك المنادين بحقوقهم المشروعة"، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ"الاستماع وتلبية مطالب المعتصمين واستثمار طاقاتهم الواعدة وانصاف جهود سنوات طوال قضوها بالجد والمثابرة والدراسة خدمة لهذا الوطن العزيز".

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