التربية تعلن تسجيل أكثر من مليون تلميذ في الصف الأول الابتدائي

التربية تعلن تسجيل أكثر من مليون تلميذ في الصأعلنت وزارة التربية، الاربعاء، تسجيلها أكثر من مليون تلميذ وتلميذة في الصف الاول ضمن المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2019 – 2020، لمختلف المحافظات ما عدا أقليم كردستان.ف الأول الابتدائي وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدارس العراق ستشهد دخول ما يُقارب 1,270,432 ألف تلميذ من كلا الجنسين لتبدأ مسيرتهم التعليمية للعام الجديد المزمع انطلاقهُ في الـ30 من شهر أيلول الجاري".



وأضافت الوزارة، أن "جميع المسجلين قد خضعوا للضوابط الوزارية الخاصة بعملية التسجيل التي تنص على حضور التلميذ شخصيًا مع ولي أمره مستصحبين معهم الوثائق الرسمية المطلوبة لذلك".

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