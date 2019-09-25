الحكيم ونظيره اللبناني يبحثان تعزيز التعاون بمجالات التبادل التجاري والنفط والغاز

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء، مع نظيره اللبناني جبران باسيل تعزيز التعاون بمجالات التبادل التجاري والنفط والغاز.
وأضاف ان "الجانبين تناولا تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاريِّ، وفي مجال النفط والغاز، وأهمّية تكثيف العمل نحو آفاق جديدة للتعاون المُشترَك في مجالات أخرى".
وأوضح البيان، أن "الوزيرين تطرّقا إلى مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكدا على أهمّية تعزيز آلـيّات العمل العربيّ في مُواجَهة التحدِّيات المختلفة التي تشهدها المنطقة، ومنها المشهد السوريّ، وضرورة الدفع بالحُلول السياسيّة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا".
وأشار إلى أن "الجانبين اختتما اللقاء بتبادل وجهات النظر حول أبرز التطوُّرات على الساحة الدوليّة، واتفقا على استمرار التشاور حول مُختلِف القضايا الدوليّة".
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