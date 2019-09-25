سيناتور أمريكي سابق لـ"العين الإخبارية": سقوط نظام إيران مسألة وقت

أكد السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي روبرت توريسيلي أن النظام الإيراني يقترب من نهايته، والأمر فقط مسألة وقت.

وقال توريسيلي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"،: "على العالم تحمل مسؤولية الوقوف في وجه هذا النظام الإيراني الديكتاتوري، الذي يعاني شعبه بسبب سياساته الإرهابية والتي تمثل خطرا على الجميع".

وأضاف: "بعدما ثبت للعالم أن نظام طهران يهدد استقرار المجتمع الدولي بتنفيذه لعمليات إرهابية في ممرات التجارة بالشرق الأوسط هناك تعاون دولي شبه كامل، وطهران نُبذت من الجميع".

وتابع: "وهذا سيؤدي وبطريقة غير عنيفة لوضع نهاية لهذا النظام، خاصة أن المجتمع الدولي يرغب في تحرير الشعب الإيراني، وإنهاء هذه الديكتاتورية، والأمر أصبح حاليا مسألة وقت قبل سقوط نظام طهران".

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وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.



ومنذ ذلك الحين، تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والغرب، حيث أرسلت الولايات المتحدة في 5 مايو/أيار مجموعة هجومية تضم حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط، فيما أعلنت إيران في 8 مايو/أيار أنها ستخفف بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، قبل أن تحذر البحرية الأمريكية في العاشر من الشهر ذاته من هجمات إيرانية محتملة على حركة الملاحة في الخليج.

وبالفعل في أقل من شهر تتعرض حركة الملاحة الدولية في الخليج لتهديدات غير مسبوقة؛ حيث تعرضت 4 سفن، من بينها ناقلتان سعوديتان، للهجوم في 12 مايو/أيار بالخليج العربي، وحمّل مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إيران مسؤولية الهجوم، قبل أن تتعرض ناقلتان للهجوم جنوبي مضيق هرمز في 13 يونيو/حزيران، وتتهم واشنطن إيران مرة أخرى بالوقوف وراءه.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.