معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": نظام طهران عدواني ويذبح الشعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مجيد صادق بور عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الأربعاء، إن نظام طهران عدواني ويذبح الشعب، مشددا على ضرورة إسقاطه.

وأشار بور، في حديث لـ"العين الإخبارية"، خلال مشاركته في مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة الـ74، إلى أن النظام الإيراني "مجحف"، وأن البديل هو تغييره من جانب الشعب بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.



وشدد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أن معارضين إيرانيين حضروا من 40 دولة للمشاركة في المظاهرة وفضح جرائم نظام طهران.



وأكد أن مذبحة عام 1988 التي نفذها النظام الإيراني ضد المعارضين المعتقلين السياسيين مثال واضح على هذه الجرائم.