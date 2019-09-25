بيلوسي: فحوى محادثة ترامب تؤكد ضرورة مساءلته

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن ملخص المحادثة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني في يوليو/تموز الماضي، والذي نشرته وزارة العدل، الأربعاء، يؤكد الحاجة إلى تحقيق بشأن مساءلة ترامب.

وأضافت بيلوسي في بيان: "إصدار البيت الأبيض لملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".

وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني التي نشرها البيت الأبيض، الأربعاء، أن دونالد ترامب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن نائب الرئيس السابق.

Advertisements

وقال ترامب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو/تموز: "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن، وأن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".

واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأمريكي بيل بار.

ومن جانبه، نفى الرئيس الأمريكي ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.

والثلاثاء، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدء تحقيق رسمي فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.