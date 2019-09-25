الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب" الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

وأعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإسرائيلي، أنه "سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة".

وكان الرئيس الإسرائيلي استضاف قبل التكليف كلا من نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض بيني جانتس في محاولة لدفع جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية إن "اجتماع نتنياهو وجانتس انتهى بفشل".

ويمنح القانون رئيس الوزراء المكلف فترة 28 يوما لتشكيل الحكومة يمكن تمديدها لفترة 14 يوما إضافية بعد الحصول على موافقة من الرئيس.





ويتعين على نتنياهو أن يتمكن من تشكيل حكومة تحظى بتأييد 61 عضوا بالكنيست خلال هذه الفترة التي تصل إلى 42 يوما.

ولكن في حال انتهت المهلة دون تشكيل الحكومة فإن الرئيس الإسرائيلي يكلف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة في غضون فترة لا تزيد عن 28 عاما.

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ويرجح أن يكون جانتس هو الثاني الذي يكلف بتشكيل الحكومة في حال فشل نتنياهو.

وبعد انتهاء هذه الفترة فإن الأمور تعود إلى الكنيست الذي يمكنه إما التوصية بعضو كنيست لتشكيل الحكومة وإما التوجه إلى انتخابات.

وفي ضوء تعقيد المشهد الإسرائيلي فإن ثمة الكثير من الترجيحات بالتوجه إلى انتخابات ثالثة بعد فشل انتخابات أبريل/نيسان الماضي والفشل المتوقع بتشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت منتصف الشهر الجاري.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الأربعاء، إنه بعد إتمام فرز الأصوات فقد فاز (أزرق أبيض) بـ33 مقعداً يليه (الليكود) بحصوله على 32 مقعداً، ثم القائمة العربية المشتركة بـ(13) من مقاعد الكنيست الـ120.

وأشارت النتائج إلى حصول حزب (شاس) الديني برئاسة وزير الداخلية ارييه درعي على 9 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان على 8 مقاعد، تلاه حزب (إلى اليمين) بـ7 مقاعد وحزب (يهودوت هتوراه) بـ7 مقاعد أيضاً.

أما من أحزاب الوسط فقد حصل حزب (العمل –جيشر) على 6 مقاعد، و(المعسكر الديمقراطي) 5 مقاعد.

وتبرز النتائج تقدم كتلة أحزاب اليمين والمتدينين التي تدعم نتنياهو على كتلة الوسط المؤيدة لجانتس.

ولم يحسم ليبرمان موقفه وإن كان قد طرح تشكيل حكومة وحدة ليبرالية موسعة تستبعد الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة.

وكان 55 عضو كنيست أوصوا ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة مقابل 54 طالبوا بـ "جانتس".