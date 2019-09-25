مباشر: رحلة الإمارات نحو الفضاء.. إطلاق الصاروخ سويوز لحظة بلحظة

تتجه أنظار العالم مساء الأربعاء إلى محطة بايكونور الروسية في كازاخستان، لتترقب عملية إطلاق المركبة الفضائية "سويوز أم إس 15" وعلى متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في تمام الساعة 5:57 مساءً بتوقيت الإمارات نحو المحطة الدولية.



وينطلق الصاروخ "سويوز إف جي" حاملاً المركبة الفضائية وعلى متنها هزاع المنصوري والأمريكية جيسيكا مير وقائد الرحلة الروسي أوليغ سكريبوتشكا، إلى المحطة الدولية في تمام الساعة 5:57 مساءً بتوقيت الإمارات (1:57 مساء جرينتش)، والوصول سيكون في منتصف الليل، أما فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة للتأكّد من إجراءات السلامة بشكل وافٍ.

ويعتبر المنصوري أول عربي يشارك في الأبحاث العملية في الفضاء، إذ سينفذ 16 تجربة علمية، بينها 6 تجارب على متن المحطة.

رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لحظة بلحظة:

تتابع "العين الإخبارية" لحظة بلحظة (بتوقيت الإمارات) مسار الرحلة التاريخية التي تخطو بها دولة الإمارات نحو إنجاز جديد يفوح بعبق أبناء زايد، ويفتح آفاقاً جديدة امام أجيال المستقبل:

07:00 الصاروخ "سويوز إف جي" في الصباح الباكر ينتظر رواد الفضاء الثلاثة بمنصة الإطلاق بمحطة بايكونور في كازاخستان.





08:00 محمد ناصر الأحبابي، مدير وكالة الإمارات للفضاء: "اليوم بأذن الله،، سيصبح حلم زايد واقع من خلال إطلاق أول رائد فضاء إماراتي. حفظ الله الإمارات".

09:00 محمد ناصر الأحبابي: "اليوم عظيم، يوم يفوح فيه عبق الإنجازات، إنجازات سيسطرها أبناء زايد مع معانقتهم الفضاء. أول رائد فضاء إماراتي البطل هزاع المنصوري قلوب وأحلام الشباب العربي معك اليوم.

12:00 رواد الفضاء المشاركون في الرحلة التاريخية يغادرون فندق العزل الصحي، إلى منصة الإطلاق استعدادا لرحلة المركبة الفضائية سويوز إم إس15.

12:05 أبناء رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يودعون والدهم قبل ساعات من انطلاقه في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.





12:45 الصاروخ "سويوز إف جي" على منصة الإطلاق في محطة بايكونور الفضائية بكازاخستان يجري الفحوص الأخيرة قبيل العد التنازلي لبدء الرحلة.







13:20 وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس): تأكيد موعد الإقلاع المقرر (5:57 مساءً بتوقيت الإمارات) لإطلاق الصاروخ سويوز إف جي (Soyuz-FG) وبدء تحميل الوقود.





15:00 طاقم الرحلة يبدأ ارتداء بدلات "سوكول" الفضائية قبيل التوجه لمنصة الإطلاق.

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15:30 هزاع المنصوري يغرد: "ساعات حاسمة بين مجدٍ ورهبة، بين شغف البدايات وهيبة الموقف، أنطلق اليوم حاملاً على عاتقي فخر وآمال هذا الوطن إلى بعدٍ وأفق جديد، اليوم أبتعد عن وطني، عن أهلي وعن الأرض لأقترب من النجوم لطموح زايد، ادعوا لي بالتوفيق حتى لقاء آخر من الفضاء".

16:00 شاهد موجزاً تفصيلياً عن مراحل إطلاق الصاروخ سويوز من محطة بايكونور الروسية في كازاخستان حتى الوصول إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على ارتفاع 400 كم

16:00 الإماراتي هزاع المنصوري والأمريكية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، يتوجهون إلى الصاروخ "سويوز إف جي" على منصة الإطلاق، استعداداً للرحلة المنتظرة إلى المحطة الدولية





17:00 إجراء التحضيرات الأخيرة والتأكيدات اللازمة لما قبل الإقلاع، والتأكد من عمل جميع الأجهزة بكفاءة

17:00 رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يوجه رسالة إلى زميله هزاع المنصوري:

17:50 بدء تشغيل الوقود التجريبي للصاروخ "سويوز إف جي" استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية

17:50 المئات يتابعون انطلاق الرائد الإماراتي هزاع المنصوري للفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي

17:55 وضع مفتاح الإطلاق في مكانه استعداداً لبدء الرحلة التاريخية للمركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" وإجراء إجراءات اللحظات الأخيرة لأجهزة الاتصال والملاحة





17:57 الصاروخ "سويوز إف جي" ينطلق حاملا المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" وعلى متنها الرائد الإماراتي هزاع المنصوري باتجاه محطة الفضاء الدولية





18:00 انفصال المرحلة الأولى من الصاروخ سويوز إف جي، بأمان بعد 3 دقائق من الانطلاق





18:10 معلومات الوقود لدى الصاروخ "سويوز إف جي" الذي يحمل المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" وعلى متنها أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية لأول مرة





شاهد البث الحي لعملية إطلاق الصاروخ "سويوز إف جي"



