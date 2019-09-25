الرئيس الإسرائيلي يكلف نتانياهو تشكيل حكومة جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاربعاء انه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي احدثت مأزقا سياسيا في البلاد. وقال ريفلين لنتانياهو أمام الصحافيين "اكلفك تشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود". وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس.

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