روحاني: العقوبات الأمريكية على ايران هى الأكثر قسوة في التاريخ

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الرئيس الإيراني حسن روحاني وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء،العقوبات الامريكية المفروضة على بلاده بـ"الأكثر قسوة في التاريخ". وقال روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة بذلت الكثير من الجهود لعزل ايران عن الاقتصاد العالمي" واصفا ذلك بـ"القرصنة الدولية" و بـ"القتل الصامت لأمة عظيمة".

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