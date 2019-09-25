ترامب: إتفاق تجاري مع اليابان يفتح أسواقها أمام منتجات أمريكية بقيمة 7 مليارات دولار

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الى اليمين" ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك يوم الأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأربعاء التفاصيل الأولية لإتفاق تجاري جديد بين البلدين،قال ترامب إنه سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بقيمة سبعة مليارات دولار. وفي مراسم توقيع مع آبي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إن المرحلة الأولى للإتفاق ستشمل تجارة رقمية بقيمة 40 مليار دولار بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

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