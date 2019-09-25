عاجل| الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين
كتب
الخليج 365
كلف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس الوزراء المنتهية ولابته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وفقًا لما أوردته قناة «سكاي نيوز عربية».
كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أفادت، في وقت سابق، الأربعاء، بأن الرئيس الإسرائيلي قد يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتشكيل حكومة جديدة.
وأكدت الصحيفة أن «ريفلين» يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف «أزرق-أبيض»، بيني غانتس، بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري، تراجع حزب نتنياهو «الليكود» عن «أزرق-أبيض» بقيادة «غانتس» حتى مقعد واحد (33 مقابل 32 من أصل 120 مقعدا).
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