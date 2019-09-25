رئيس وزراء اليابان: هجوم أرامكو جريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، واصفا إياه بأنه «جريمة جديرة بالازدراء للغاية»، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. Advertisements وقال «الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية، حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة». وكانت السعودية والولايات المتحدة قد حملتا إيران مسؤولية ذلك الهجوم. وخلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، قال آبي لروحاني إن طوكيو تتوقع من طهران أن تلعب دورا بناء في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بعد هجوم 14 سبتمبر.



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