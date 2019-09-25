ماكرون: الهجوم ترك المنطقة على حافة الهاوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن هجوم 14 سبتمبر الحالي على منشأتين نفطيتين في السعودية تسبب في «تغيير اللعبة» في منطقة الخليج.

وحذر ماكرون من أنه «بعد هذا، أصبح الخطر اليوم يتمثل في حريق كبير ينجم عن خطأ في الحساب أو التقدير أو رد فعل غير متناسب».

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وتابع ماكرون «السلام أصبح تحت رحمة حادث قد يتدهور، والتداعيات بالنسبة للمنطقة وما أبعد منها ستكون خطيرة للغاية ولا يجب أن نرضى بالحياة هكذا، على حافة الهاوية».

وأكد الرئيس الفرنسي في كلمته «أعتقد بقوة، أكثر من أي وقت مضى، أن الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والموقعين على الاتفاق النووي والقوى الإقليمية المعنيين تماما بالأمن والاستقرار».

وأكد أن المفاوضات يجب أن تستهدف عدم حصول إيران على أسلحة نووية.