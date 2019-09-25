ترمب: النظام الإيراني تخلى عن شعبه وسعى للثراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الأمم المتحدة أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران.

وقال «علينا منع إيران من الحصول على سلاح نووي»، مضيفا أن النظام القمعي في إيران يرفض السلام واستراتيجيته تعتمد على الدمار، رافضا رفع العقوبات عن إيران، ومتوعدا إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها.

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وقال الرئيس الأمريكي إن النظام الإيراني تخلى عن شعبه وسعى للثراء الشخصي، مضيفا «فرضنا عقوبات مالية على إيران أخيرا لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة».

واستطرد الرئيس الأمريكي: النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أمريكا، وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام، وأضاف: العقوبات على إيران لن ترفع وسيتم تشديدها ما دامت تواصل سلوكها العدواني.وقال «نحن الآن في زمن التحديات ونشهد انقساما في العالم»، مضيفا «آمل ألا نضطر إلى اللجوء للجيش الأمريكي».

وفي حديث للصحفيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة، قبيل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، قال الرئيس ترمب إن موقف واشنطن ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران.