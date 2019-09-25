يونيسف: مليونا طفل يمني هاربون من المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس تسرب مليوني طفل من الذهاب إلى المدرسة هذه السنة بسبب الحرب والفقر اللذين يشهدهما اليمن.

وقالت المنظمة في بيان إنه «في ظل العنف المتواصل في اليمن، يوجد مليونا طفل خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015».

وحذرت المنظمة من أن تعليم 3.7 ملايين طفل آخر من بين سبعة ملايين طفل في سن الدراسة في اليمن بات على المحك، حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين. وقالت ممثلة «يونيسف» في اليمن سارا بيسلو نيانتي «لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم»، وتابعت «إن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس تحول دون وصول عدد من الأطفال إلى المدارس»، موضحة «لم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع»، وحذرت نيانتي «عندما لا يلتحق الأطفال بالدراسة فإنهم يتعرضون لمخاطر لا حصر لها من الاستغلال وسوء المعاملة والانتهاكات لحقوق أخرى».