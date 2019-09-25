الأونروا تغيث النازحين الفلسطينيين من سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنها وزعت مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
وأشار مكتب الأونروا في بيروت في بيان، أن الوكالة وزعت مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا لمساعدتهم على دفع إيجار منازلهم وتأمين الطعام والاحتياجات الحياتية اليومية.
وقدرت الأونروا تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 28 ألفا، وأشارت إلى أنهم يعانون من أوضاع معيشية قاسية.
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