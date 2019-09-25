أزمة خانقة تدفع الحوثيين للمتاجرة بالبنزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تتواصل الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، ولجأت قيادات الميليشيات للمتاجرة بـالمشتقات النفطية في السوق السوداء.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي تحتجز نحو عشرين قاطرة محملة بالوقود في منشأة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيات بصنعاء وتمنعها من دخول العاصمة منذ بضعة أيام.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات أزمة خانقة في البنزين منذ بضعة أيام، ولا تزال غالبية محطات الوقود مغلقة أمام المركبات والسيارات فيما تصطف عشرات السيارات والدراجات النارية في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووصل سعر مادة البترول للجالون الواحد «20 لترا»، في الأسواق السوداء إلى أكثر 23 ألف ريال، وسط انعدامها في مختلف المحطات.

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في إطار مختلف، نظمت السلطة المحلية بمحافظتي مأرب وتعز أمس فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر ضد النظام الإمامي المستبد والذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني البغيض.

وشهدت مدينة مأرب عرضا للفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، وجابت عددا من شوارع عاصمة محافظة مأرب، ومعها الفرق الكشفية من البنين والبنات من مدارس المحافظة، مقدمة عروضا فنية وشبابية كشفية في إطار الفعاليات الاحتفالية وانطلقت الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية من شارع صنعاء في عرض بهيج وهي تحمل الأعلام الوطنية وتعزف المقطوعات الغنائية والإنشادية الوطنية والفرائحية التي ألهبت مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب شوارع صنعاء، والشارع العام للمحافظة،

وجولة الجامعة، وشارع الأربعين وصولا إلى جامعة إقليم سبأ، معربين عن ارتياحهم لهذا العرض الكرنفالي الذي يعكس مدى التلاحم بين القوات المسلحة والأمن والمجتمع. وفي تعز أقامت السلطة المحلية احتفالات بالمناسبة الوطنية، ودعت إلى مواصلة رفض انقلاب ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، وأهمية استكمال بقية المناطق من سيطرة الحوثي، وأكدوا على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر 1962م والعظمة التي تحتلها هذه المناسبة في قلب كل يمني، كون هذه الثورة جاءت من أجل إحياء الإنسان اليمني وكرامته وإزاحة نظام سلالي إمامي ظالم جثم لعقود على صدر اليمنيين وعمق فيهم الجهل والفقر والأمراض والتخلف.

مشاهدات يمنية