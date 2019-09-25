السودان يستضيف اجتماعات سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في الخامس من أكتوبر المقبل اجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وإثيوبيا.

وأوضح السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى أن الاجتماع سيسبقه اجتماع آخر للجان الفنية نهاية سبتمبر الحالي بالخرطوم، مبينا أنه سيناقش وضع قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة بما لا يؤثر على دولتي المصب - السودان ومصر - ولا يتعارض مع مصالح الدول كافة، مشيرا إلى أن المقترحات تعرض للوزراء الثلاثة في ضوء ما يتوصل إليه اجتماع الخبراء.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلال خطابه في الأمم المتحدة استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق في إثيوبيا والسودان ومصر فيما يتعلق بسد النهضة، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعيا للتوصل إلى اتفاق مرض للجميع.