الرئيس الايراني من أمريكا: أمن السعودية بإنهاء الحرب على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تصدق دعوات التفاوض، مؤكدًا أنه لا استسلام أمام أقسى عدوان اقتصادي تتعرض له إيران.

وأضاف الرئيس روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين أن” أمريكا تدير ظهرها لالتزاماتنا وأوروبا عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وأنها تبيعنا الكلام الجميل وتعجز عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه” مؤكدا أنه لا تفاوض إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.

ودعا روحاني الدول المطلة على الخليج لـ “تحالف الأمل” بما يضمن حرية الملاحة للجميع، موضحًا أن خروج القوات الأمريكية ضمان لأمن المنطقة.

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ولدول الخليج قال روحاني” أمريكا ليست جارا لكم بل الجمهورية الإسلامية، ونحن جيران بعضنا”، مبينا أن أمن السعودية بإنهاء الحرب على اليمن وليس باستدعاء الأجانب، قائلًا” إذ وصلت شرارة النار المستعرة في اليمن إلى الحجاز، يجب البحث عمن أشعل هذه النار وإنزال العقوبة به وليس ببث التهم والضغائن ضد الأبرياء”.

وأكد “سنرد بحزم على أي اعتداء على بلدنا لكن الطريق المفضل لنا هو التضامن بين الشعوب التي تجمعها المصالح في الخليج”.

واستدرك “لكن الطريق المفضل لنا هو التضامن بين الشعوب التي تجمعها المصالح في الخليج”.