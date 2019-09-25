جهانغيري: اميركا التي قوضت المفاوضات أصبحت اليوم تدافع عن المحادثات

أكد النائب الاول ل​رئيس الجمهورية​ الايراني ​اسحاق جهانغيري​ ان "​أميركا​ التي قوضت المفاوضات أصبحت اليوم تدعي انها تدافع عن المحادثات"، مشيراً إلى "الضغوط القصوى التي تمارسها ​اميركا​ ضد الشعب الايراني واعتراف ​الادارة الاميركية​ بأنها تبذل الجهود لتدمير ​الاقتصاد الايراني​".

ولفت إلى انه "الآن وإذ يئس الاميركان من ​القضاء​ على النظام والاقتصاد الايراني، أصبحوا اليوم بصدد التفاوض والحوار، فالذين قوضوا الحوار والتفاوض، اصبحوا اليوم يدافعون عن المحادثات".