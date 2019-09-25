جهانغيري: اميركا التي قوضت المفاوضات أصبحت اليوم تدافع عن المحادثات

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني اسحاق جهانغيري ان "أميركا التي قوضت المفاوضات أصبحت اليوم تدعي انها تدافع عن المحادثات"، مشيراً إلى "الضغوط القصوى التي تمارسها اميركا ضد الشعب الايراني واعتراف الادارة الاميركية بأنها تبذل الجهود لتدمير الاقتصاد الايراني".
ولفت إلى انه "الآن وإذ يئس الاميركان من القضاء على النظام والاقتصاد الايراني، أصبحوا اليوم بصدد التفاوض والحوار، فالذين قوضوا الحوار والتفاوض، اصبحوا اليوم يدافعون عن المحادثات".
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