ترامب حول بدء دراسة عزله: أكبر مطاردة للساحرات في التاريخ الأميركي

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الفضيحة حول مكالمته الهاتفية بنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي سببت بدء دراسة عزله، بـ"أكبر مطاردة للساحرات في تاريخ الولايات المتحدة"، مشددا على أنه "لم يمارس أي ضغوط على زيلينسكي لدفعه إلى إجراء تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن".
تصريح ترامب يأتي بعد أن نشرت واشنطن، في وقت سابق نص المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، التي جرت يوم 25 حزيران 2019 واستفاد منها الديمقراطيون في مجلس النواب بالكونغرس لإطلاق دراسة إمكانية عزل سيد البيت الأبيض.
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