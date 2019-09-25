ترامب حول بدء دراسة عزله: أكبر مطاردة للساحرات في التاريخ الأميركي

وصف الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، الفضيحة حول مكالمته الهاتفية بنظيره الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، التي سببت بدء دراسة عزله، بـ"أكبر مطاردة للساحرات في تاريخ ​الولايات المتحدة​"، مشددا على أنه "لم يمارس أي ضغوط على زيلينسكي لدفعه إلى إجراء تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق، ​جو بايدن​".

تصريح ترامب يأتي بعد أن نشرت ​واشنطن​، في وقت سابق نص المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، التي جرت يوم 25 حزيران 2019 واستفاد منها الديمقراطيون في ​مجلس النواب​ ب​الكونغرس​ لإطلاق دراسة إمكانية عزل سيد ​البيت الأبيض​.