حمدوك: السودان مستعد للتعاون مع البنك الدولي

أكد رئيس الوزراء ​السودان​ي، ​عبد الله حمدوك​ "استعداد حكومته للتعاون مع ​البنك الدولي​، بما يخدم مصلحة السودان"، مشدداً على "استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة برامج ​حكومة​ الفترة الانتقالية بالسودان".

ولفت إلى أن "البنك الدولي سيعمل مع حكومة الفترة الانتقالية لتطوير وتعزيز ​الاقتصاد​ ​السوداني​".