حمدوك: السودان مستعد للتعاون مع البنك الدولي

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك "استعداد حكومته للتعاون مع البنك الدولي، بما يخدم مصلحة السودان"، مشدداً على "استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية بالسودان".
ولفت إلى أن "البنك الدولي سيعمل مع حكومة الفترة الانتقالية لتطوير وتعزيز الاقتصاد السوداني".
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