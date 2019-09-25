لافروف: أكدنا مع زيلينسكي اهتمام بلدينا بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات مينسك

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ عن "إننا أكدنا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي اهتمام بلدينا بحل قضية دونباس بموجب اتفاقات ​مينسك​". وكان مصدر دبلوماسي بنيويورك قد أفاد لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى لقاء قصيرا مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أثناء حفل استقبال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "اللقاء كان عمليا".

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