وزير اسرائيلي حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد حركة مقاطعة إسرائيل

حث وزير الشؤون الاستراتيجية و​الأمن الداخلي​ ال​إسرائيل​ي جلعاد إردان، ​الاتحاد الأوروبي​ على "اتخاذ إجراءات ضد المنظمات المؤيدة للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل"، منتقداً "تقاعس بعض الدول الأوروبية عن ملاحقة الحركة الدولية ردا على ​معاداة السامية​ الممارسة من قبلها"، مطالبا أعضاء الاتحاد بـ"الامتناع عن تمويل الحركة والمشاركة في أنشطتها".

واتهم إيردان حركة BDS بالتمييز العنصري ومعاداة السامية، مدعيا "أن أحد أهدافها يكمن في تدمير ​الدولة​ العبرية، وانضم إلى هذه الاتهامات المبعوث الأميركي"، مشيراً إلى أن "الحركة تمثل معاداة سامية معدلة تم تغيير اسمها".