وزير اسرائيلي حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد حركة مقاطعة إسرائيل

حث وزير الشؤون الاستراتيجية والأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ إجراءات ضد المنظمات المؤيدة للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل"، منتقداً "تقاعس بعض الدول الأوروبية عن ملاحقة الحركة الدولية ردا على معاداة السامية الممارسة من قبلها"، مطالبا أعضاء الاتحاد بـ"الامتناع عن تمويل الحركة والمشاركة في أنشطتها".
واتهم إيردان حركة BDS بالتمييز العنصري ومعاداة السامية، مدعيا "أن أحد أهدافها يكمن في تدمير الدولة العبرية، وانضم إلى هذه الاتهامات المبعوث الأميركي"، مشيراً إلى أن "الحركة تمثل معاداة سامية معدلة تم تغيير اسمها".
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