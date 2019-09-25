لفت وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ إلى "إننا الآن نجري تحقيقنا في الاعتداءات على ​أرامكو​ وعندما ننتهي سنعرض النتائج على ​العالم​"، مشيراً إلى أن "الجميع يريد تجنب الحرب والإيرانيون فقط يريدون التصعيد"، مضيفاً "المدد الزمنية في ​الاتفاق النووي​ غير مقبولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: الجميع يريد تجنب الحرب والإيرانيون فقط يريدون التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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