خارجية تركيا: نرفض تصريحات الناطق باسم خارجية مصر المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا

أكّدت ​وزارة الخارجية التركية​ "أننا نرفض تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا"، مشيرة الى أن "الإجراءات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير في ​السجون المصرية​ والإجراءات القضائية التي يسيطر عليها النظام السياسي معروفة لدى ​المجتمع الدولي​، وإن هذه الممارسات عرضة بشكل مستمر لانتقادات المؤسسات الدولية".

واعتبرت أنه "من الواضح أن الجهود التي تبذلها مصر لاستهداف بلادنا التي لها دور رائد في ​مكافحة الإرهاب​، هي انعكاس للموقف العدواني الذي تتبناه ​القاهرة​".

