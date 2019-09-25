أكّدت وزارة الخارجية التركية "أننا نرفض تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا"، مشيرة الى أن "الإجراءات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير في السجون المصرية والإجراءات القضائية التي يسيطر عليها النظام السياسي معروفة لدى المجتمع الدولي، وإن هذه الممارسات عرضة بشكل مستمر لانتقادات المؤسسات الدولية".
واعتبرت أنه "من الواضح أن الجهود التي تبذلها مصر لاستهداف بلادنا التي لها دور رائد في مكافحة الإرهاب، هي انعكاس للموقف العدواني الذي تتبناه القاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: نرفض تصريحات الناطق باسم خارجية مصر المليئة بالكذب والافتراء بحق بلادنا ورئيس جمهوريتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.