الجبير: الميليشيات الحوثية تستهدف مرافق مدنية سعودية بصواريخ ومسيرات إيرانية الصنع

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن "الميليشيات الحوثية تستهدف مرافق مدنية سعودية بصواريخ ومسيرات إيرانية الصنع"، معتبرا ان "محاولة ربط هجوم أرامكو باليمن غير منطقية والصواريخ أطلقت من الشمال وليس من اليمن".
وكشف الجبير ان "محققين اممين من دول أخرى يشاركون في تحقيقات هجوم أرامكو ونعلم أن الصواريخ التي استهدفت المنشأتين جاءت من الشمال ونعمل على تحديد الموقع".
من جهة اخرى رأى ان "الاتفاق النووي ضعيف ويجب تشديد آلية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدا انه "يجب أن يشمل أي اتفاق ملف الصواريخ الإيرانية ورعايتها للميليشيات في المنطقة".
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