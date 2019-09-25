قوى الأمن: عملية أمنية لشعبة المعلومات أدت الى تحرير المخطوف حنوش

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أصدرته، بأن "الشعبة نفّذت عملية أمنية في ​منطقة البقاع​، أدّت الى تحرير المخطوف جوزيف حنوش، الذي أقدمت عصابة على اختطافه بتاريخ 27/8/2019"، مشيرة الى أن "حنوش بصحة جيدة".

ولفتت الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف أفراد العصابة".