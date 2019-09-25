قوى الأمن: عملية أمنية لشعبة المعلومات أدت الى تحرير المخطوف حنوش

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ أصدرته، بأن "الشعبة نفّذت عملية أمنية في منطقة البقاع، أدّت الى تحرير المخطوف جوزيف حنوش، الذي أقدمت عصابة على اختطافه بتاريخ 27/8/2019"، مشيرة الى أن "حنوش بصحة جيدة".
ولفتت الى أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف أفراد العصابة".
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