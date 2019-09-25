NBN: امكانية لالغاء مؤتمر الرئيس عون غدا تحسبا من دس صحافيين اسرائيليين داخل القاعة

علمت قناة الـ"NBN" أن "هناك إمكانية لالغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض أن يعقده ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يوم غد في قاعة ​الامم المتحدة​ تحسبا من دس ​صحافيين​ اسرائيليين داخل القاعة".

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