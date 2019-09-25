رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس نواب أميركا: مضمون مكالمة ترامب يدينه أكثر من المتوقع

كشف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف عن أن "مضمون مكالمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدينه أكثر من المتوقع".
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أفرجت قبل قليل عن فحوى المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكشفت المكالمة بين الرئيسين أن ترامب طلب فعلا إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وقد نفى ترامب "فرض أي ضغط على أوكرانيا في قضية بايدن".
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