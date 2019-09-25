رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس نواب أميركا: مضمون مكالمة ترامب يدينه أكثر من المتوقع

كشف رئيس لجنة الاستخبارات في ​مجلس النواب الأميركي​ آدم شيف عن أن "مضمون مكالمة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يدينه أكثر من المتوقع".

وكانت ​وزارة العدل الأميركية​ قد أفرجت قبل قليل عن فحوى المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الاوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، وكشفت المكالمة بين الرئيسين أن ترامب طلب فعلا إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​.

وقد نفى ترامب "فرض أي ضغط على ​أوكرانيا​ في قضية بايدن".