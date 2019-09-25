خارجية روسيا: رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن "رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة"، مشيرًا الى أن "اللجنة ستبدأ أعمالها قريبا وستكون برئاسة شخصين، لم يُعلن عن اسميهما بعد".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مفيدا بإجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة القادمة. وأشار إلى أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.
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