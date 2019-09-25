اعتبرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أثبتت مجددا كفاءتها في ​مكافحة الجرائم​. فألف شكر مني كمواطنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي ولرئيس شعبة المعلومات وكل التهاني كوزيرة على المهنية في إطلاق جوزف حنوش وشكر للمدير العام للأمن العام على جهوده من اللحظة الأولى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أثبتت مجددا كفاءتها في مكافحة الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.