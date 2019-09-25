الحسن: مجلس الوزراء وافق على تأمين مساهمة للصندوق التعاوني للمختارين بمليار ليرة

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ أن "مجلس الوزراء أقرّ مشروع مرسوم نظام الخدمات للمختارين في لبنان، ودفع المساهمة المالية لصندوق المختارين، وهي بقيمة مليار ليرة لبنانية بعد أن وقعته كل الجهات المعنية".

وأوضحت في حفل افتتاح مبنى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان ان "​مجلس شورى الدولة​ وافق عليه بموجب رأي استشاري"، مشددة على "التعاون مع وزير المال ​علي حسن خليل​ ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​". وشددت على "ان ​الحكومة​ مجتمعة تنظر بكثير من التقدير إلى المختارين ودورهم لانهم واجهة الدولة وصلة الوصل بينها وبين المواطن يرافقونه في حياته اليومية ويسهلون معاملاته الرسمية"، مشيرة الى ان "دور المختار يبقى أساسيا، مع أن عصر الخدمات الإلكترونية غير الكثير من الآليات وطرق العمل".