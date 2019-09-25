آلان عون: العلاقة الملتبسة بين الشركات المشغلة للخليوي والوزارة تضيّع المسؤوليات

رأى عضو لجنة الاتصالات والاعلام النائب ​آلان عون​، "أنّ عمل اللجنة و​المجلس النيابي​، رقابي، ويدخل في صلب ​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر في القطاع الخليوي وفي كل مؤسسات الدولة"، مشيرا الى "ان لجنة الاتصالات عقدت عدة جلسات للتوقف عند حقائق ما يجري في ​وزارة الاتصالات​، ولكن ننتظر جواب المعنيين لنكوّن فكرتنا عن الموضوع ونحن ما زلنا في مرحلة الظن"، موضحا "ان العلاقة الملتبسة بين الشركات المشغلة للخليوي ووزارة الاتصالات، والتداخل ما بينهما تضيّع المسؤوليات ولكن لجنة التحقيق المعينة، ستعطي كل حق حقه،".

ودعا النائب عون في حديث تلفزيوني "الى ابعاد ال​سياسة​ عن القطاعات الخدماتية التي تتداخل فيها مصالح السياسيين الذين يستعملون مؤسسات الدولة لمنافع خاصة" مؤكدا "ان احد مشاكل القطاع الخليوي هو هذا التسييس، واليوم تفتحت العيون، وعلى المجلس النيابي والاعلام ان يقفا بالمرصاد لوضع كل عمليات الفساد والهدر تحت الاضواء، لان الفساد لا يمكن ان يعيش الا في الغرف المغلقة".