رأى عضو لجنة الاتصالات والاعلام النائب آلان عون، "أنّ عمل اللجنة والمجلس النيابي، رقابي، ويدخل في صلب مكافحة الفساد ووقف الهدر في القطاع الخليوي وفي كل مؤسسات الدولة"، مشيرا الى "ان لجنة الاتصالات عقدت عدة جلسات للتوقف عند حقائق ما يجري في وزارة الاتصالات، ولكن ننتظر جواب المعنيين لنكوّن فكرتنا عن الموضوع ونحن ما زلنا في مرحلة الظن"، موضحا "ان العلاقة الملتبسة بين الشركات المشغلة للخليوي ووزارة الاتصالات، والتداخل ما بينهما تضيّع المسؤوليات ولكن لجنة التحقيق المعينة، ستعطي كل حق حقه،".
ودعا النائب عون في حديث تلفزيوني "الى ابعاد السياسة عن القطاعات الخدماتية التي تتداخل فيها مصالح السياسيين الذين يستعملون مؤسسات الدولة لمنافع خاصة" مؤكدا "ان احد مشاكل القطاع الخليوي هو هذا التسييس، واليوم تفتحت العيون، وعلى المجلس النيابي والاعلام ان يقفا بالمرصاد لوضع كل عمليات الفساد والهدر تحت الاضواء، لان الفساد لا يمكن ان يعيش الا في الغرف المغلقة".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: العلاقة الملتبسة بين الشركات المشغلة للخليوي والوزارة تضيّع المسؤوليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.