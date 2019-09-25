حصيلة تفتيش وزارة العمل: 5 إقفالات و79 ضبطا و8 إنذارات

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة العمل، في بيان، بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًا، حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير كميل أبو سليمان"، مشيرًا الى أنه "تم ذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وأوضح أن "التفتيش شمل 14 منطقة منها عاليه، الشياح، بئر حسن، الغبيري، عين الرمانة، التباريس، انطلياس، الزلقا، الفاعور-تربل، بعلبك المدينة، سينيق، تول، ببنين والعبدة، وزار المفتشون 60 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة بالأرقام: 5 إقفالات، 79 ضبطًا، و8 إنذارات".
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