حصيلة تفتيش وزارة العمل: 5 إقفالات و79 ضبطا و8 إنذارات

أفاد المكتب الإعلامي ل​وزارة العمل​، في بيان، بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانيًا، حرصًا على احترام القانون وعملًا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل أبو سليمان​"، مشيرًا الى أنه "تم ذلك بمؤازرة ​قوى الأمن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وأوضح أن "التفتيش شمل 14 منطقة منها ​عاليه​، ​الشياح​، ​بئر حسن​، ​الغبيري​، ​عين الرمانة​، التباريس، ​انطلياس​، ​الزلقا​، الفاعور-تربل، ​بعلبك​ المدينة، سينيق، تول، ​ببنين​ و​العبدة​، وزار المفتشون 60 مؤسسة ومحلًا، والنتيجة بالأرقام: 5 إقفالات، 79 ضبطًا، و8 إنذارات".

