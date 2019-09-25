الكتائب تعلن اسماء فائزيها في الانتخابات الطالبية في اليسوعية

أعلنت مصلحة الطلاب في حزب "​الكتائب​ اللبنانية" فوز مرشحين لها بالتزكية في عدد من فروع ​الجامعة اليسوعية​ على لوائح جمعت مرشحي الكتائب مع كل من "​القوات اللبنانية​" "​تيار المستقبل​"، و"​التقدمي الاشتراكي​" على الشكل التالي:

في كلية الصيدلة (Pharmacie): 0 – 11حيث فازت المرشحة الكتائبية غايل فرح في رئاسة هيئة الكلية.

في كلية العلم النفسي (Psychomotricité): 0 – 9حيث فازت المرشحة الكتائبية ريتا جميل في رئاسة هيئة الكلية.

في كلية التمريض (Sciences Infirmieres): 0 – 9

وفي مدرسة التحضير المخبريّ الطبي (ETLAM): 0 – 9

اشارةالى ان الأسماء الواردةهي للفائزين برئاسات الكليات عدا عن الأعضاء.

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