شهيب: تعاطي الطلاب المخدرات في المدارس موضوع لا يمكن مواجهته إلا من البداية

أكّد وزير التربية ​أكرم شهيب​، في تصريح تلفزيوني، أن "تعاطي ​الطلاب​ ​المخدرات​ في ​المدارس​ موضوع مهم جدًا لا يمكن مواجهته إلا من البداية، ولقوى ​الأمن​ دور كبير في ملاحقة تجار المخدرات، كما أن ​وزارة التربية​ والمدارس دورها يكون في التدقيق وهي تقوم بذلك"، مشيرًا الى أن "هناك بعض الطلاب الذين وصلوا الى مرحلة متقدمة في إخفاء الأمر عن المدرسة وأهلهم".



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