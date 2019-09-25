طليس: اضرابات محطات البنزين وشركات التوزيع تشنج الأجواء في ظل الوضع الراهن

أكد رئيس اتحاد النقل البري، ​بسام طليس​، "ان المشكلة النقدية الحاصلة ما بين محطات ​البنزين​ وشركات توزيع ​النفط​، وعد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بحلها، وننتظر الخطوات الايجابية التي سيتخذها غداً لنبني على الشيئ مقتضاع"، مشيرا الى "الاجتماع الذي سيعقد الاثنين المقبل لاتخاذ موقف بالتطورات في هذا الاطار."

ولفت طليس في حديث تلفزيوني، الى "ان في ظل الوضع السياسي الذي نمر به راهناً، لا احد يريد الذهاب الى تشنيج الجو وبخاصة محطات البنزين، من خلال الاعتصامات والاضرابات".