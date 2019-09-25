أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "دورية من ​شعبة المعلومات​ في مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت على طريق ​كفركلا​ قضاء مرجعيون 6 سوريين على خلفية دخول بعضهم خلسة وإقامات منتهية الصلاحية للبعض الآخر كما أن احدهم يقوم ​سيارة​ نوع "رابيد" دون لوحات واوراق ثبوتية قد تم تسليمهم جميعا إلى مخفر ​قوى الامن​ في تل النحاس للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف 6 سوريين على على طريق عام كفركلا لدخولهم خلسة إلى الاراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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