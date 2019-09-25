الرئيس عون التقى الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات

التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على هامش مشاركته في اعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل انخيل موراتينوس.



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