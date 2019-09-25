ترمب يعتبر أنه أكثر رئيس أميركي "أسيئت معاملته"









اسماء السيد - نيويورك: واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء التعبير عن غضبه غداة إطلاق الديموقراطيين عملية عزله، معتبراً أنه أكثر رئيس "أسيئت معاملته" بتاريخ الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس الجمهوري صباحاً على تويتر من نيويورك حيث يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة "لم يعامل أي رئيس بتاريخ الولايات المتحدة بالسوء الذي عوملت به أنا. الديموقراطيون مليئون بالكره والخوف".

وتابع ترمب "لا يجب أن يتعرض أي رئيس آخر لذلك، إنها حملة مطاردة"، مكرراً العبارة التي استخدمها مراراً لوصف تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأطلق الديموقراطيون الثلاثاء المرحلة الأولى من توجيه الاتهام له بشبهة طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق حول منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 الديموقراطي جو بايدن.

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ونادراً ما يطلق هذا الإجراء المدوي بحق رئيس أميركي، لكن فرص أن يؤدي إلى عزل ترمب قليلة.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "اليوم، أعلن أن مجلس النواب بدأ تحقيقاً رسمياً لإطلاق إجراءات عزل" ترمب.

وقالت في كلمة في الكونغرس إن "أفعال الرئيس حتى هذا اليوم قد خرقت الدستور".

وبعد تصريح بيلوسي، ندد ترمب بما وصفه بـ "حملة مطاردة نتنة".

وعلى الرغم من القضايا العديدة التي هزت السنوات الأولى من رئاسة ترمب، إلا أن هذه الضربة السياسية تعدّ أكثر هجوم مباشر ضد الملياردير الأميركي.